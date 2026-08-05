La final de la ‘Champions’ será en el Universitario

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este sábado se dispute la gran final de la Liga de Campeones de Ciudad Victoria, donde los equipos de Fundador y Sección X se enfrentarán por el título de la edición XX del certamen.

Por primera vez en la historia, el partido por el campeonato se jugará en el Estadio Universitario “Profr. Eugenio Alvizo Porras”, escenario que abrirá sus puertas para albergar este encuentro a partir de las 19:00 horas.

El duelo reunirá al segundo y tercer lugar de la tabla general. Fundador llega con el peso de la historia al ser el máximo ganador del torneo, con siete campeonatos, mientras que Sección X se ha convertido en la revelación de la presente edición gracias a un plantel repleto de figuras.

Fundador consiguió su pase a la final tras protagonizar una de las series más emocionantes del campeonato. El conjunto dirigido por Jorge Alvizo remontó una desventaja de 6-4 en el partido de vuelta frente a Ébanos para terminar imponiéndose 9-8 en el marcador global y sellar su boleto al duelo por el título.

Por su parte, Sección X confirmó su gran momento al dejar en el camino al campeón defensor. El equipo se impuso con autoridad por 11-7 en el marcador global, resultado que le permitió instalarse por primera vez en la gran final de la Liga de Campeones.

Ahora, la historia y la tradición de Fundador se medirán ante el poderío y el talento de Sección X, en un partido que promete emociones de principio a fin y que definirá al nuevo monarca del futbol amateur de Ciudad Victoria.