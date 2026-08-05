Gattás lleva soluciones inmediatas a la colonia Azteca 2; con “Tu Voz Transforma

Cd. Victoria, Tamps.- Con un gobierno que escucha, atiende y resuelve, el alcalde Eduardo Gattás Báez llevó el programa “Tu Voz Transforma, Caminando por Victoria” a la colonia Azteca 2, donde recorrió sus calles junto con funcionarios municipales para atender de manera directa las necesidades de las familias.

Casa por casa, el presidente municipal escuchó las inquietudes de las y los vecinos, canalizando de inmediato cada reporte a las dependencias correspondientes para brindar soluciones oportunas.

“Venimos a caminar, a saludar y, sobre todo, a que nos digan de frente qué hace falta para resolverlo”, expresó Gattás Báez, al destacar que este ejercicio fortalece el trabajo en equipo entre ciudadanía y gobierno.

Durante el recorrido, que inició en la calle Ahuizotl y concluyó en la avenida Tenochtitlan, se realizaron acciones inmediatas, como limpieza de áreas verdes, atención a reportes de alumbrado público, trabajos de bacheo y gestiones relacionadas con la seguridad pública.

El alcalde afirmó que “Tu Voz Transforma, Caminando por Victoria” continuará recorriendo las colonias de la ciudad con el objetivo de mantener un gobierno cercano, sensible y de resultados, donde las peticiones ciudadanas se convierten en acciones concretas.