Cruz Azul viaja con plantel de lujo a la Leagues Cup; Christian Ebere no está contemplado

Cruz Azul quedó listo para encarar una nueva edición de la Leagues Cup. La Máquina viajó este martes a Estados Unidos con una convocatoria que incluye a la base del primer equipo y en la que destaca la ausencia de Christian Ebere, quien no realizará el viaje con el resto del grupo.

Antes de emprender el vuelo, el conjunto cementero sostuvo un entrenamiento matutino en las instalaciones de La Noria, donde el cuerpo técnico afinó los últimos detalles de cara al debut en territorio estadounidense.

La convocatoria refleja la seriedad con la que Cruz Azul afrontará la competencia.

En la lista aparecen referentes como Kevin Mier, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Carlos Rodríguez, José Paradela, Agustín Palavecino, Luka Romero, Carlos Rotondi y Nicolás Ibáñez, además de varios futbolistas jóvenes que buscarán aprovechar la oportunidad de mostrarse durante la doble competencia.

Los convocados son los siguientes:

Porteros

Andrés Gudiño (1)

Kevin Mier (23)

Emmanuel Ochoa (30)

Bruno Salgado

Defensas

Omar Campos (3)

Willer Ditta (4)

Jesús Orozco Chiquete (5)

Alán Montes (12)

Jorge Rodarte (22)

Gonzalo Piovi (33)

Josué Díaz (49)

Karol Velázquez (67)

Mediocampistas

Erik Lira (6)

Agustín Palavecino (8)

Andrés Montaño (10)

Jeremy Márquez (16)

Amaury García (17)

Luka Romero (18)

Carlos Rodríguez (19)

José Paradela (20)

Carlos Rotondi (29)

Cristian Jiménez (32)

Rogelio González (55)

Christian Valdivia (68)

Víctor Velázquez (71)

Delanteros

Nicolás Ibáñez (7)

Juan José Calero (14)

Gabriel Fernández (21)

Mateo Levy (214)