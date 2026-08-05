Andrea Legarreta confirma que renovó contrato de exclusividad con Televisa

Andrea Legarreta confirmó que renovó su contrato de exclusividad con Televisa por varios años más, despejando cualquier duda sobre su permanencia en la empresa. Durante una entrevista con Edén Dorantes, la conductora habló del reciente aniversario del programa Hoy, de su futuro profesional y también reaccionó a los comentarios que Masad Altamimi le ha dedicado dentro de La Casa de los Famosos México.

La conductora recordó que, aunque hoy es uno de los rostros más representativos del matutino, en una ocasión salió del programa debido a un cambio de producción, pero posteriormente regresó para continuar formando parte del proyecto.

“Yo he estado 26, en el primer cambio de Hoy que iban a haber cambios cada 2 años de productores, en el primer cambio salimos varios de nosotros, entre ellos Martha Carrillo y yo. Nos invitó Carmen Armendáriz a hacer Aquí entre dos y después hice ¡Vivan los niños! y después volví”.

Legarreta aseguró que se siente profundamente agradecida por todo lo que el programa le ha permitido vivir y por el cariño que ha recibido del público a lo largo de más de dos décadas.

“Pero la verdad muy agradecida, muy bendecida, el programa Hoy me ha hecho pues parte de las familias mexicanas, a veces hay personas que en la calle me tratan como si fuera de su familia y yo lo valoro y lo agradezco mucho”.

Uno de los temas que más llamó la atención fue la confirmación de que Andrea renovó recientemente su contrato de exclusividad con Televisa, por lo que continuará ligada a la televisora durante varios años más. La conductora explicó que su acuerdo es directamente con la empresa y no exclusivamente con el programa Hoy, por lo que incluso si en algún momento hubiera cambios en la producción del matutino, su permanencia en Televisa seguiría vigente.

“Yo el mío lo acabo de renovar, el mío terminó en diciembre del año pasado, casi siempre terminan en diciembre y yo renové contrato con Televisa. No es tanto como con el programa, sino con Televisa y pues todo puede suceder, a lo mejor si hubiera un cambio, que todavía no se ve que vaya a haber ningún cambio de producción, si hubiera un cambio y ya ese productor o productora deciden, podría también pues ser un cambio para mí. Sin embargo, en Televisa pues todavía me quedan 2 años… 3 años”.

Respecto a La Casa de los Famosos México, Andrea confesó que, aunque sus compromisos laborales no le permiten seguir el reality las 24 horas del día, sí procura mantenerse informada sobre lo que ocurre dentro de la casa y considera que esta edición cuenta con uno de los mejores elencos.

“Fíjate que sí estoy, pero por tiempo no he podido mucho, entonces a veces veo cositas en redes, a veces le pongo en el en vivo, a veces veo el programa de las galas, pero no estoy tan pegada como en otras ocasiones; sin embargo, creo que las personas son maravillosas. Creo que me atrevería a decir que es uno de los mejores elencos por las personalidades de cada uno, por lo que tienen para dar”.

Al ser cuestionada sobre los comentarios que Masad Altamimi ha hecho dentro del reality, donde ha expresado públicamente la admiración que siente por ella, Andrea tomó la situación con humor y aseguró que no cree que exista un sentimiento real, pues ambos ni siquiera se conocen personalmente.

“Ay, ¿cuál enamorado? Uno no se enamora si no conoce a la gente. En realidad, pues es muy lindo, yo creo que a lo mejor hasta ha de ser ahí una estrategia o algo para decir cosas, no tengo la menor idea, pero bueno, qué lindo, qué lindo lo que dice y pues y ya, fin”.

La conductora también agradeció las palabras tanto de Masad como de Cynthia Klitbo, quienes han hablado positivamente de ella dentro del programa, aunque considera que esos comentarios forman parte de la dinámica del reality.

“No, bueno, yo creo que lo hace, pues como para tal vez provocar cosas o dar polémica, pero en realidad yo lo agradezco mucho, fueron muy amables en sus comentarios, tanto Cynthia como él, Cynthia hermosa que la adoro, y él bueno que alguien diga cosas lindas de ti pues siempre se agradece”.

Finalmente, Andrea reaccionó a la más reciente declaración de Masad, quien respondió con un “Te amo, Andrea” cuando fue cuestionado sobre ella dentro de la casa. La presentadora insistió en que recibe esos comentarios con cariño, pero dejó claro que no pueden interpretarse como algo más.

“Está este siendo amable, está siendo lindo, evidentemente pues no, no me puede amar si ni me conoce, pero la verdad es que yo lo agradezco. Se agradece cuando alguien dice algo lindo de ti”.