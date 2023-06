Erik y Andrea aún no hablan de divorcio

El músico Erik Rubín reveló que en este momento no tiene planes de separarse legalmente de Andrea Legarreta, madre de sus dos hijas, a pesar de que a finales del mes de febrero ambos anunciaron su rompimiento sentimental.

“Lo que es cierto es que nunca hemos hablado de divorcio como tal, nosotros estamos en un proceso de darnos cuenta en dónde estamos, y puede ser tanto para un lado como para otro. Estamos en un muy buen momento los dos, todo este ejercicio que es doloroso ha servido porque estamos mejor, y nada más tenemos ahora que darnos cuenta si realmente somos y seguimos siendo pareja o somos grandes amigos”, explicó el exTimbiriche en entrevista con distintos medios de comunicación.

El artista confesó que actualmente mantiene una estrecha relación con Legarreta debido a que los dos se encuentran dentro del elenco de la obra Vaselina, que se estrenará el próximo 13 de julio.

“Nos vemos todo el día porque estamos trabajando todo el día juntos, pero está bien padre porque lo estamos disfrutando mucho, para ella es un reto, yo estoy mucho más acostumbrado al teatro, las jornadas de los ensayos de teatro, la disciplina… y todo esto te lleva también a muchos momentos…”, declaró.

VIVEN JUNTOS

Finalmente, al escuchar la pregunta sobre cómo ha sobrellevado su soltería y si de repente no le han dado ganas de “morder la almohada”, Erik respondió con sentido del humor, pero dio a conocer que sigue compartiendo el mismo techo con la conductora titular del programa Hoy.

“Morder la almohada… ¿qué pasó?, no, yo no muerdo almohada… por otro lado, sigo estando en casa, y no me ha dado tiempo para hacer el ejercicio completo, pero lo tengo que hacer, entonces en cuanto estrenemos, porque además de todos modos, estamos ahí viéndonos, es algo que va a tener que esperar un poco”, concluyó.