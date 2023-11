Victoria Ruffo niega especulaciones sobre divorcio de Omar Fayad

Victoria Ruffo decidió aclarar de una vez por todas las especulaciones que surgieron sobre su presunto divorcio con el político Omar Fayad, luego de 22 años de matrimonio y procrear dos hijos en común.

Después de que la llamada “Reina de las telenovelas” emitió una respuesta que solo generó más dudas sobre su relación con el político, durante una entrevista para el programa La Mesa Caliente es que Ruffo aclaró cómo se encuentra en el terreno amoroso.

“No (son verdad los rumores de problemas matrimoniales), tenemos crisis desde que nos casamos”, bromeó la actriz con las presentadoras de la emisión de Telemundo.

“Te voy a decir una cosa, la noche que nos casamos, cuando yo me despierto lo volteo a ver y le dijo ‘Omar ya nos casamos… pero ¿qué hicimos?’, (me contesta) ‘pues casarnos’, (le respondo) ‘pero ya eres mi esposo’, me dice ‘‘sí… ya cállate, ya duérmete’, entonces me fui a meter al jacuzzi y yo no daba crédito que me hubiera casado”, relató sobre su relación con Fayad.

Ante la pregunta directa sobre cómo le ha ido en su matrimonio, la artista confesó: “muy bien, llevamos una relación muy bonita, nos casamos ya bastante maduritos, tenemos 22 años de casados. La verdad no sé (de dónde salió este chisme), ya van varias veces que sale, y que nos divorcian y pues la verdad nada más nos reímos, porque además el día que pase pues obviamente va a pasar y punto, si es que pasa. Mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno”.

De esta manera, la protagonista de melodramas como “La madrastra”, “Victoria” y “Corona de lágrimas” ha puesto fin a los rumores sobre su vida sentimental con el padre de sus hijos menores, Victoria y Anuar Fayad, con quien contrajo nupcias en el 2001 tras su fallida relación con Eugenio Derbez, papá de su primogénito, José Eduardo.