Estas tiendas no participarán en el Buen Fin

Algunos comercios famosos en México no participarán en el Buen Fin este año, el cual se celebra del 17 al 20 de noviembre con miles de ofertas y pagos a meses sin intereses, principalmente para los usuarios con tarjeta de crédito.

Esta es la razón por la cual no participaran estos establecimientos, ya que no están alineados con las asociaciones que organizan el Buen Fin, por lo cual no podrán acceder a las ofertas y beneficios en las tiendas relacionadas con la jornada comercial más importante del país.

A pesar de que no participaran algunas tiendas, estas tendrán su propio”Buen Fin”, para que las personas pueden obtener rebajas, así como promociones con las tarjetas de bancos participantes, sin embargo, no van a contar con los beneficios del Buen Fin, uno de esos beneficios es la participación de los sorteos el cual organiza el Servicio Administración Tributaria (SAT).

Estas son las tiendas que no van a participar

Walmart, la cadena comercial más exitosa en todo el país, no participará en el Buen Fin, ya que uno de los organizadores del evento es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), el cual no está alineada con Walmart y todo el grupo Walmart como es:

Walmart

Bodega Aurrera

Sam´s Club

Alsea, es otra de las empresas que no van a participar en el Buen Fin, es Alsea es la que maneja principalmente a los restaurantes y si bien los lugares de comida son los más atractivos del Buen Fin, por lo que los restaurantes no formarán parte.