Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Entre risas, aplausos y mucha emoción, el Club Correcaminos retomó una de las actividades sociales más queridas por la afición y la comunidad la Cáscarita con Correcaminos.
Jugadores del Club visitaron la Escuela Primaria “Redención del Proletariado”, donde compartieron una mañana llena de fútbol, convivencia y sonrisas. Los futbolistas compartieron momentos divertidos enfrentándose al equipo conformado por alumnos de la primaria en una cascarita, demostrando que el deporte también es un puente de cercanía, inspiración y valores.
Durante la visita, los alumnos convivieron de con los jugadores, se tomaron fotografías, recibieron autógrafos, así como calendarios y stickers del Club.
La actividad contó además con la presencia de Bip, la mascota oficial de Correcaminos, quien puso el toque especial animando y acompañando cada momento.
Correcaminos reafirma su deseo de seguir cerca de su gente, compartiendo el fútbol y conviviendo con las nuevas generaciones.