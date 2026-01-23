La Cáscarita con Correcaminos regresa a las primarias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Entre risas, aplausos y mucha emoción, el Club Correcaminos retomó una de las actividades sociales más queridas por la afición y la comunidad la Cáscarita con Correcaminos.

Jugadores del Club visitaron la Escuela Primaria “Redención del Proletariado”, donde compartieron una mañana llena de fútbol, convivencia y sonrisas. Los futbolistas compartieron momentos divertidos enfrentándose al equipo conformado por alumnos de la primaria en una cascarita, demostrando que el deporte también es un puente de cercanía, inspiración y valores.

Durante la visita, los alumnos convivieron de con los jugadores, se tomaron fotografías, recibieron autógrafos, así como calendarios y stickers del Club.

La actividad contó además con la presencia de Bip, la mascota oficial de Correcaminos, quien puso el toque especial animando y acompañando cada momento.

Correcaminos reafirma su deseo de seguir cerca de su gente, compartiendo el fútbol y conviviendo con las nuevas generaciones.