¡Kickoff! Correcaminos arranca ante Lobos en ONEFA

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Este viernes, los Correcaminos de la UAT regresan a los emparrillados de la ONEFA para su debut en la nueva temporada de futbol americano, cuando reciban la visita de los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El Estadio Universitario “Profr. Eugenio Alvizo Porras” será la sede de este encuentro correspondiente a la semana cero de la temporada 2025 de la Liga Mayor. El duelo está programado para las 15:00 horas.

El conjunto de los Correcaminos, bajo la dirección del HC César Gallegos, se reporta listo para este primer compromiso, en el que buscará iniciar con el pie derecho ante su afición. Sin embargo, no será un reto sencillo, ya que los Lobos llegarán con la misma intención de llevarse el triunfo.

Se espera un duelo de estrategias tanto defensivas como ofensivas, aunque Correcaminos podría tener una ligera ventaja por su condición de local.

Además de estos equipos, en la presente temporada participan los Lobos de la ULM de Celaya, Potros del Instituto Tecnológico de Sonora, Águilas de Chihuahua, Cimarrones de Baja California, Indios de la UA de Chihuahua, Halcones de la Universidad Veracruzana y Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

El kickoff oficial y el tradicional lanzamiento de la moneda estarán a cargo del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, MVZ Dámaso Anaya Alvarado.