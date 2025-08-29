Correcaminos busca domar al invicto Tepatitlán

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este viernes el equipo de Correcaminos dispute la quinta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Expansión MX, cuando reciba en casa a uno de los protagonistas del certamen.

El compromiso está programado a las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, donde el conjunto dirigido por el uruguayo Héctor Hugo Eugui enfrentará nada menos que al sublíder de la competencia.

Actualmente, Correcaminos viene de conseguir su primera victoria en el torneo tras derrotar 2-0 a Coyotes de Tlaxcala, resultado que lo colocó en el octavo puesto de la tabla general con cinco unidades.

Por su parte, el equipo de Tepatitlán aprovechó su condición de local y venció 3-0 a Dorados de Sinaloa, triunfo que lo mantiene invicto con ocho puntos y en la parte alta de la clasificación.

TEPA NO GANA EN EL ‘MARTE’

Aunque el Tepatitlán llegó a la Liga Expansión MX en 2020, el historial ante Correcaminos es relativamente corto. En diez enfrentamientos directos, los tamaulipecos suman cinco victorias, un empate y cuatro derrotas.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Liga Expansión MX, en sus cinco visitas al Estadio Marte R. Gómez, el cuadro alteño no ha logrado vencer al representativo de la UAT, acumulando cinco derrotas consecutivas.

VIENE UN VICTORENSE CON ‘TEPA’

El conjunto de Tepatitlán cuenta en sus filas con el victorense Ángel Chávez, hermano de Ricardo “Diablito” Chávez e hijo del actual director deportivo del club, Ricardo “Diablo” Chávez Medrano.

Chávez Soto es uno de los hombres de confianza del técnico Héctor Real, pues ha disputado más del 90 por ciento de los minutos en lo que va del torneo.

Además, también regresa al Marte R. Gómez el delantero Luis Loroña, quien vistió la camiseta de Correcaminos en la temporada 2017-2018.