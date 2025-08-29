Símbolo, Zumbido y Bebote encabezarán función de aniversario en Soto La Marina

Con motivo de las fiestas patronales y el 275 aniversario de la fundación de Soto La Marina, la empresa Silver Promotions Wrestling presentará una magna función de lucha libre profesional que reunirá a figuras de la escena regiomontana y tamaulipeca en un cartel de primer nivel.

En la contienda estelar, el ídolo regio Símbolo, “El Rey de San Bernabé”, unirá fuerzas con Zumbido y Bebote para enfrentar a los tamaulipecos Silver Fly, Cristian Wolf y Black Master, en un duelo que promete emociones al límite.

La velada también presentará una Guerra de Ciudades, enfrentando a luchadores de Victoria contra Tampico. Por la capital saltarán al ring Dragon King, Eclipse y Susto, mientras que la zona sur será representada por New Star, Psicótico Extreme y el Maliente.

El espectáculo incluye además una lucha de mujeres en modalidad de leñadores, donde Princesa Maya y Jade medirán fuerzas con Luna y Princesa Ahinoa.

Las acciones comenzarán con un combate inicial en el que Soldado Mayor, Saturno y Metástasis se enfrentarán a Síndrome, Rey Sombra y Mosco Galáctico, bajo la supervisión del réferi Boy London.

La función será totalmente gratuita, como parte de las celebraciones del aniversario, gracias al respaldo de la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez, quien extendió la invitación a la comunidad para disfrutar en familia de este espectáculo deportivo.

Con este evento, Soto La Marina reafirma su tradición festiva y se convierte en punto de encuentro para la lucha libre, celebrando más de dos siglos y medio de historia con la afición.