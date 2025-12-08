Victoria vibró con una noche histórica de lucha libre en el Siglo XXI

Ciudad Victoria, Tamaulipas .- La capital tamaulipeca vivió una de sus veladas más intensas y concurridas de los últimos años con la magna función de lucha libre presentada por Silver Promotions Wrestling, que reunió a más de mil aficionados en el gimnasio Siglo XXI, los cuales permanecieron al borde de sus asientos durante cada combate.

La función tuvo como platillo estelar la presencia de LA Park, Laredo Kid y Diamante Azul, quienes protagonizaron un encuentro que despertó la nostalgia y el entusiasmo del público. Expresiones como “¡tres en el hoyo!” y “¡antes que me apaguen el micrófono!” fueron coreadas por asistentes de todas las edades, consolidando el ambiente festivo que dominó la noche.

En una de las presentaciones más esperadas, Samuray del Sol, Metalik, Alpha Wolf y Dragon Bane demostraron un nivel técnico y atlético propio de los máximos escenarios internacionales. Su estilo, característico de la WWE, cautivó a los presentes con vuelos espectaculares y ejecuciones precisas que levantaron constantes ovaciones.

La función continuó con una cartelera variada que incluyó a figuras como Símbolo, Zumbido, Hijo de Fishman, Bebote, Cowboy Jr., Máscara Sagrada, Aerostar y el ídolo local Silver Fly, en un combate marcado por el uso de chanclas, sillas, botes de basura y diversas tácticas rudas que generaron un ambiente de euforia y complicidad entre los aficionados.

El espectáculo familiar corrió a cargo de Burrito, Parkita, Gatúbela, Estrellita, Limbo y Black Cóndor, quienes ofrecieron una presentación dinámica y divertida que fue especialmente celebrada por los más pequeños, devolviendo a la ciudad una función de lucha libre de gran formato como no se veía desde hace años.

Con esta presentación, Silver Promotions Wrestling reafirmó su compromiso por reactivar la tradición luchística en Ciudad Victoria, entregando una noche que combinó calidad, espectáculo y un ambiente festivo que dejó satisfechos tanto a aficionados veteranos como a nuevas generaciones y con la promesa de realizar funciones de calidad en el 2026.