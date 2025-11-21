LA Park, DMT Azul y Laredo Kid estelarizan magna función de lucha libre en Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Silver Promotions Wrestling anunció una gran función de lucha libre para el próximo 5 de diciembre en el gimnasio de la Unidad Deportiva Siglo XXI, en la capital tamaulipeca.

En la lucha estelar, el orgullo tamaulipeco Laredo Kid protagonizará una triple amenaza frente a DMT Azul y a una de las máximas leyendas vivientes del pancracio, LA Park, uno de los luchadores más queridos por la afición en redes sociales.

La cartelera también contará con la participación de Samuray del Sol, anteriormente conocido como Kalisto en WWE, quien hará pareja con Metalik antes Gran Metalik integrantes de Lucha House Party para que preparen su grito de ¡Lucha, lucha, lucha! con el que enfrentarán a Los Golpeadores, Alpha Wolf y Dragon Bane, recién llegados de una exitosa gira por Japón.

En una lucha de alarido, Máscara Sagrada Jr., Aerostar, Zumbido y el ídolo victorense Silver Fly se medirán ante Hijo de Fishman, Símbolo, Bebote y Cowboy Jr..

Por otra parte, en los relevos mixtos, Hija de Gatubela antes Sexy Star en AAA, Parkita y Black Cóndor chocarán en duelo a dos de tres caídas contra Estrellita, Limbo y el siempre carismático Burrito de Monterrey.

A esta cartelera se sumarán dos combates más: uno entre Victoria vs. Tampico y otro protagonizado por talento femenil.

Los boletos estarán a la venta a partir de este viernes, con precios de $550 en primera y segunda fila; $450 en tercera y cuarta; $300 en ring general y $150 en grada general. Una función que promete marcar un antes y un después en los eventos luchísticos de Ciudad Victoria.