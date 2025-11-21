Nodal compara su vida con la de Juan Gabriel y hace fuerte revelación sobre su matrimonio con Ángela Aguilar

En medio de semanas marcadas por rumores, cuestionamientos y momentos incómodos captados por las cámaras, Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación pública. A través de entrevistas con “Las Vegas de Locura”, “Siéntese quien pueda” y una charla con Jomari Goyso, el intérprete abordó varios temas que han alimentado titulares: su convivencia con el escrutinio, el proceso hacia su enlace con Ángela en mayo de 2026, la dinámica familiar con su hija, así como la forma en que Juan Gabriel manejó su intimidad frente al ojo público.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su relación con Ángela Aguilar?

En los últimos días, la relación entre Nodal y Ángela Aguilar volvió a colocarse bajo los reflectores luego de la entrega del Latin Grammy, donde circularon videos y memes que mostraban momentos tensos o poco expresivos entre ellos. Ante estas versiones, Nodal aseguró que ambos están firmes en su compromiso y que la relación continúa sólida pese a los comentarios en redes sociales.

El cantante señaló que han enfrentado rumores desde el inicio, pero afirmó que su historia comenzó atravesando situaciones complejas y que, desde su perspectiva, ya superaron las etapas más críticas. Dijo que el vínculo entre los intérpretes de “Dime cómo quieres” se ha fortalecido, aun cuando parte del público ha cuestionado la rapidez con la que pasaron del romance al compromiso.

“Estamos más unidos que nunca…Nuestro amor empezó por lo más difícil y ya pasamos lo peor” Christian Nodal

Al mismo tiempo, el sonorense se ha visto envuelto en comparaciones y cuestionamientos sobre su pasado sentimental, especialmente por su ruptura con Cazzu, madre de su hija. En ese contexto, sus comentarios sobre unión y estabilidad con Ángela se interpretaron como una respuesta a quienes han analizado cada gesto, discurso y aparición pública de la pareja.

¿Su hija estará en la boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Sobre uno de los cuestionamientos más frecuentes, Christian Nodal habló directamente: sí desea que su hija, esté presente en la boda religiosa con Ángela Aguilar programada para mayo de 2026. Durante una entrevista con “Siéntese quien pueda”, expresó que le “encantaría” que la pequeña lo acompañe ese día.

La presencia de la hija que tiene en común con Cazzu, en el enlace ha sido tema constante, pues la relación entre Nodal y Cazzu se mantiene bajo atención pública debido a las declaraciones cruzadas y al pleito mediático que surgió tras la nueva relación del cantante. Aunque no ofreció detalles sobre cómo se organizará la convivencia familiar para ese día, sí dejó clara su intención de incluir a su hija en un momento que considera significativo.

La boda religiosa entre Nodal y Ángela es uno de los eventos más esperados dentro de la familia Aguilar y del mundo del espectáculo. Desde que confirmaron su compromiso, la pareja ha enfrentado una oleada de versiones y críticas sobre la rapidez del enlace y los retos que han sorteado para mantenerse unidos. Aun así, el cantante reiteró su emoción por el futuro y por compartir esa celebración con su hija.