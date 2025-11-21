Lanzan Calendario de Pensión Mujeres Bienestar de 60-64 Años: ¿Cuándo Cae Primer Pago por Letra?

Las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años están a punto de cobrar su primer apoyo económico, así lo confirmó Ariadna Montiel Reyes, quien anunció el calendario de pagos por letra con el cual se depositará a las afiliadas, comenzando desde este martes 18 de noviembre 2025.

En La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Bienestar dio a conocer cuándo recibirán su primer pago las mujeres de 60 a 64 años, que se registraron en agosto y que recibieron su tarjeta en octubre 2025.

Esto luego de que algunas beneficiarias del programa se preguntaran por qué no habían depositado el apoyo económico de 3,000 pesos conforme lo establece el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de noviembre y diciembre 2025.

¿Cuándo dan primer pago de Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años?

Los pagos a las mujeres de 60 a 64 años, que se inscribieron al programa en agosto y que recibieron su tarjeta en octubre, se realizarán en solo cuatro días del 18 al 21 de noviembre de 2025, de acuerdo con lo revelado por Ariadna Montiel Reyes.

De esta manera, las nuevas beneficiarias podrán cobrar su primer apoyo económico de 3 mil pesos directamente con su tarjeta del Banco Bienestar que se les entregó en octubre y noviembre 2025.

Calendario de pagos Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años

Los pagos a la nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar se realizarán conforme la letra inicial de su primer apellido de las beneficiarias. En estos días de noviembre se depositará a la mujeres de 60 a 64 años:

Letra A, B, C, D : martes 18 de noviembre 2025

: martes 18 de noviembre 2025 Letras E, F, G, H, I, J, K : miércoles 19 de noviembre 2025

: miércoles 19 de noviembre 2025 Letras L, M, N, Ñ, O, P, Q : jueves 20 de noviembre 2025

: jueves 20 de noviembre 2025 Letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 21 de noviembre 2025

A partir del día que indique el calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar, las beneficiarias podrán acudir a los bancos a retirar su dinero o hacer uso de la tarjeta en los establecimientos que cuentan con terminal.

Después del primer pago, las mujeres de 60 a 64 años recibirán sus depósitos del apoyo económico conforme lo indique el calendario del Bienestar que anuncia Ariadna Montiel Reyes cada bimestre.