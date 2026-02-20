Sheinbaum Va Contra Pensiones Millonarias de Exfuncionarios con Reforma Constitucional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el próximo lunes enviará al Senado una iniciativa de reforma constitucional en materia de pensiones millonarias de altos mandos.

Sheinbaum Pardo detalló que la iniciativa de reforma constitucional busca eliminar los privilegios en las pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza, de distintas instituciones del Gobierno federal.

Quiero dejar muy claro que no tiene que ver con trabajadores con contratos colectivos (…) Nos estamos refiriendo a los trabajadores de confianza, a los altos mandos, que a la fecha, con recursos públicos, o sea, recursos del pueblo, les tenesmos que seguir pagando altísimas pensiones.

Si se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el Articulo 127 de la Constitución en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de la entidades públicas, el sueldo de los exfuncionarios quedará a la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo federal, es decir, 70 mil pesos mensuales, apuntó la mandataria.

Las “pensiones sin privilegios” no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe el titular del Ejecutivo federal, salvo aquellas pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo.

Con la reducción de las pensiones de exfuncionarios, el Gobierno ahorrará unos 5 mil millones de pesos, que serán utilizados en Programas Bienestar, destacó la presidenta.

Ministros de la SCJN quedan fuera de iniciativa de reforma constitucional

La iniciativa de reforma constitucional exenta a los trabajadores del Poder Judicial, entre ellos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes reciben su pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sheinbaum explicó que su iniciativa incluye “todo lo que tiene que ver con el Gobierno federal y sus organismos descentralizados” y agregó que en la Reforma Electoral se va a plantear que los consejeros electorales no ganen más que la presidenta, “porque muchos de ellos se ampararon”.

Pensiones millonarias

Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló los casos de pensiones más altas en dependencias como Luz y Fuerza del Centro, Pemex, Banobras y Bancomext.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno destacó que en Luz y Fuerza del Centro hay jubilados que reciben una pensión de entre 100 mil pesos y un millón de pesos mensuales.

Luz y Fuerza del Centro

El padrón de jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFCL) cuenta con un total de 14,073 extrabajadores, por los cuales se paga un monto anualizado de 28,074 millones de pesos.

El 67%, 9,457 extrabajadores, recibe una pensión de 100 mil a 1 millón de pesos mensuales, de los cuales 3,504 tienen una jubilación superior al sueldo neto mensual de la presidenta Sheinbaum.

A los jubilados se les subsidia el ISR por el Gobierno, con recursos públicos por 2,367 millones de pesos.

El promedio mensual de pensiones en México es de aproximadamente 7,092.16, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y en instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ronda los 6,676 a 8,400, para todos aquellos que se jubilaron previamente al Fondo de Pensiones del Bienestar.

Los jubilados de Luz y Fuerza del Centro reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional.

Las pensiones se pagan desde hace más de 16 años, incluso antes de la liquidación de la entidad.

Pemex

En cuanto a las pensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex), Buenrostro dijo que cuenta con un padrón de 22,316 jubilados pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de 24,844 millones de pesos.