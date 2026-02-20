Mark Zuckerberg, de Meta, testificó sobre los efectos de las redes sociales en los niños en un juicio histórico

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, fue interrogado este miércoles sobre si su empresa diseñó intencionalmente Instagram para que fuera adictivo, frente a la joven que acusa a Meta y YouTube de haberla enganchado cuando era niña y de dañar su salud mental.

El CEO de Meta, testificando ante un jurado por primera vez sobre denuncias de hace años acerca de que las redes sociales dañan la salud mental de los niños, dijo que creía haber gestionado la seguridad de los usuarios jóvenes “de manera razonable”.

Pero los padres que viajaron desde todo el país para el juicio, al decir que sus hijos habían sido lastimados o habían muerto a causa de las redes sociales, pintaron un panorama diferente fuera de la sala del tribunal de Los Ángeles, describiendo a una empresa que, según ellos, se aprovechó y explotó a sus hijos en nombre de las ganancias.

El resultado de este juicio, en el que una joven, “Kaley”, acusa a Meta y YouTube de diseñar funciones adictivas para engancharla cuando era una niña pequeña, podría servir como un indicador para cientos de otros casos. Si las empresas pierden, podrían enfrentarse a daños potencialmente multimillonarios y verse obligadas a realizar cambios en las plataformas que han moldeado la vida de muchas personas.

Zuckerberg salió por una puerta trasera del tribunal tras concluir más de cinco horas de interrogatorio este miércoles.

Zuckerberg y Kaley

Antes de que comenzara el juicio, casi una docena de padres que dicen que sus hijos resultaron perjudicados se tomaron de las manos fuera del tribunal antes de que llegara Zuckerberg.

Zuckerberg entró por la puerta principal del tribunal superior de Los Ángeles alrededor de las 8:30 a.m., hora local, pasando entre una multitud de padres, medios de comunicación y jurados que también esperaban en la fila para entrar. No respondió a una pregunta sobre cuál sería su mensaje para los padres que dicen que sus hijos resultaron perjudicados por las redes sociales.

La propia Kaley también estaba en la sala del tribunal, llena de gente, para escuchar el testimonio de Zuckerberg. Su abogado, Mark Lanier, dijo anteriormente que ella no estaría presente durante gran parte del juicio porque sufre de ansiedad social y le resulta difícil estar entre multitudes, aunque se espera que testifique más adelante en el juicio.