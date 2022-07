Christian Nodal promete ayuda a fan y luego la bloquea

Christian Nodal hace poco se hizo noticia debido a que le regaló una camioneta a uno de sus maestros de la infancia, esto debido a que él se lo prometió cuando era niño. Esto llamó la atención en las redes sociales donde aplaudieron el gesto. Aunque parece que el intérprete de “Ya no somos ni seremos” no siempre cumple sus promesas.

En “De primera mano”, una mujer de nombre Rosalinda Acuña junto a su hija contaron que hace poco más de un año contactaron al cantante para pedirle su ayuda, pues Rosalinda fue diagnosticada con un tumor en la cabeza grado dos, por lo que necesita 3 cirugías. Christian Nodal les respondió y les dijo que él se haría cargo de todos los gastos.

“Comencé a pedir ayuda con todos los artistas que yo escucho. Un día como a las 7 de la noche me responde Christian y me puso que él se hacía cargo de todo que ‘¿Qué se necesitaba?’” contó.

Fue ahí cuando comenzó la interacción entre ambos. La joven le explicó que las cirugías costaban cerca de medio millón de pesos cada una, por lo cual Christian se ofreció a donarles cerca de un millón de pesos, dinero que ellas nunca recibieron.

De acuerdo con la joven esto ocurrió por el tiempo en el que el famoso le entregó el anillo de compromiso a Belinda en Barcelona. “El me había dicho, ‘¿sabes qué?, ahorita solo tengo 350 mil pesos que puedo darte, mi amigo Rulo es el que se va a contactar contigo’”, dijo.

La joven le aseguró que no tenía ningún problema con que solo le diera esa cantidad de dinero; sin embargo, el amigo nunca se contactó con ellas y pese a que ellas siguieron escribiéndole y mostrándole el avance de Rosalinda, Christian Nodal no les volvió a responder e incluso las bloqueó de Twitter. “Le seguía escribiendo y bueno llegó un punto en el que de pronto nos bloqueó”.

Fans agradecen a Christian Nodal por noble acción

Por último, tanto Rosalinda como su hija agradecieron a Christian Nodal por el gesto que tuvo con ellas, aunque al final no las ayudara, pues fue una luz y rayito de esperanza en la vida de ellas. “Yo le agradezco a él que haya volteado a vernos y tampoco es exigirle. Yo siempre he dicho que das lo que eres y lo que tienes en el corazón. Él volteó a vernos y por alguna circunstancia no lo hizo. Solo le deseo bendiciones y sé que él tiene luz en su corazón”, dijo.