Christian Nodal aplaude a sujeto que insultó a Belinda: “Vulgares”

Christian Nodal y Belinda son el claro ejemplo de lo que pasa cuando una pareja no termina bien su relación, pues aunque en un principio, los famosos solo emitieron un comunicado para desearle lo mejor al otro, poco después salieron a la luz los turbios detalles de lo que vivieron durante su romance y ahora, el cantante fue fuertemente criticado al aplaudir a un hombre que insultó en público a la intérprete.

Desde que los famosos tomaron caminos separados, la polémica los ha seguido, pues testigos aseguraron que Belinda estaba aprovechándose del dinero de su pareja y el cantante aseguró que así fue al mostrar unas capturas de pantalla en las que se ve que la cantante le pedía ayuda económica.

La controversia continuó cuando la mamá de Belinda aplaudió en redes sociales comentarios en los que llamaban “naco” a Nodal y hasta se filtraron supuestas conversaciones en las que la señora dejaba en claro que nunca estuvo de acuerdo con la relación de su hija, luego el intérprete de “Botella tras botella” acusó a la señora de supuestamente quedarse con todo el dinero de su hija.

Christian Nodal festeja insulto a Belinda

A varios meses del fin de su romance, Christian Nodal y Belinda siguen siendo tema de conversación, ahora por un video que se viralizó en el que se ve a un hombre cantando con mucho sentimiento “La Derrota”.

Todo parecía marchar con normalidad hasta que el hombre le dio el micrófono a Christian Nodal y además de reconocer su talento artístico le pidió que cantara con más ánimo y soltó al aire un insulto a Belinda, pero el cantante, lejos de pedirle que no tocara el tema o solicitara respeto por lo que vivió con su ex novia, el famoso simplemente estalló en risas y hasta brindó con el sujeto.

Como era de esperarse, el momento se hizo viral y provocó una serie de reacciones debido a que muchos consideran que aunque ya no esté con Belinda, no debería permitir que la insulten, de igual manera, muchos criticaron al sujeto que lanzó la ofensa.

“No sé quién sea ese señor, pero es un hombre metiche y misógino, si es que se le puede llamar hombre, Belinda no se mete con él. Nodal no debió permitir eso por educación y respeto a la mujer”, “Qué vulgares y misóginos”, “Este tipo es un asco de persona”, “Ya supérala”, “Así al rato con Cazzu”, “Qué groseros, pueden opinar y decir lo que sea en privado, pero qué mal en público” y “Una falta de respeto de ese señor, insultar a alguien que ni conoce y Christian por seguir el juego”, son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales.

