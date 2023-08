Belinda asegura estar soltera y niega haber recibido lujoso regalo

Hace unos días, Belinda celebró su cumpleaños 34 junto a toda su familia con un viaje a Disney si embargo, se aseguró que la cantante habría recibido un espectacular regalo de quien se especula es su pareja, el empresario Gonzalo Hevia Baillères.

Belinda asegura que está soltera de nuevo

“Me enteré que a mi hermana Belinda la está consintiendo su novio, tanto que le regaló un cochezaso, cochezaso, de esas marcas que ni sé decir… un coche de alta gama… no anda con ella en Disney, él le mandó el presente a su casa”, contó el reportero en el programa de radio Fórmula Espectacular.

Poco después de que la información empezara a circular, Belinda salió a dar su versión y de paso, asegurar que está soltera.

De acuerdo con la presentadora Flor Rubio, la cantante y actriz se comunicó con el reportero Gabo Cuevas, quien fue el encargado de difundir la noticia, para que finalmente, la desmintiera.

“Belinda le escribe a Gabriel y le dice ‘por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos, acompañada solamente de mis amigas y mis mejores amigos disfrutando de este parque de diversiones como cada año’”, reveló Rubio en el programa Venga la Alegría.

Finalmente, Rubio subrayó: “Está sola caballeros, así que mucha atención, no le regalaron ningún coche, gracias Belinda por aclararlo”.

Desde que Belinda terminó su compromiso con Christian Nodal, la cantante y actriz ha sido vinculada con algunos hombres, sin embargo el nombre de Gonzalo Hevia Baillères es el que ha sonado más fuerte.