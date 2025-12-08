Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncia el género de su bebé arcoíris; así fue el emocionante momento

Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia protagonizaron uno de los momentos más bonitos de esta nueva etapa familiar: la revelación del género de su bebé arcoíris. A solo un mes de anunciar públicamente que estaban esperando nuevamente, la pareja decidió celebrar este avance en el lugar que se ha convertido en el corazón de su historia reciente: Comala, Colima.

Fue precisamente en el pintoresco pueblo colimense —donde han construido su hogar y una red de afectos que los ha acompañado en los momentos más duros y también en los más luminosos— donde Brenda y Ferdinando compartieron con su comunidad el sexo de su bebé.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian embarazo seis años después de la muerte de su hijo

Ferdinando Valencia compartió el 4 de noviembre la feliz noticia de que él y Brenda Kellerman esperan a su bebé arcoíris, seis años después de la dolorosa partida de uno de sus mellizos.

Lo más sorprendente es la coincidencia: se enteraron del embarazo el pasado 3 de agosto de 2025, justo en el sexto aniversario luctuoso de su pequeño, una fecha cargada de profundo significado para la pareja.

“Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día. Hoy, después de seis años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia”, reveló la pareja en Instagram.

¿De qué murió el hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman?

El bebé de Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia, murió el 3 de agosto de 2019, cuando tenía solo tres meses de edad.

El pequeño nació junto a su hermano gemelo, pero poco después presentó complicaciones de salud. El bebé fue diagnosticado con meningitis bacteriana y posteriormente desarrolló hidrocefalia, lo que lo llevó a estar hospitalizado por varias semanas en cuidados intensivos.

A pesar de los esfuerzos médicos y del apoyo constante de sus padres, el bebé no logró sobrevivir. Su muerte fue un golpe devastador para la familia, y desde entonces, tanto Ferdinando como Brenda Kellerman han hablado abiertamente de su duelo y conmemoran cada aniversario recordando a su pequeño.