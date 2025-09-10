Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Club Correcaminos dio a conocer los precios y el proceso de venta para el Clásico Tamaulipeco frente a la Jaiba Brava de Tampico Madero, correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga Expansión MX.
La edición XLII del Clásico Tamaulipeco entre Correcaminos y Tampico, se disputará el viernes 12 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez.
Es por ello que la venta de los boletos arrancará desde el jueves 11 de septiembre a las 10:00 horas en la taquilla del Estadio, donde unicamente se permitirá la compra de cinco boletos por persona.
Precios oficiales
Los boletos van de $60 a $170 pesos, dependiendo de la zona del Estadio:
• Preferente Sur: $60
• Preferente Norte: $60
• Sombra $90
• Plateas $170