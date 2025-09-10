Jueves y viernes será la venta de boletos para el Clásico Tamaulipeco

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Club Correcaminos dio a conocer los precios y el proceso de venta para el Clásico Tamaulipeco frente a la Jaiba Brava de Tampico Madero, correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga Expansión MX.

La edición XLII del Clásico Tamaulipeco entre Correcaminos y Tampico, se disputará el viernes 12 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez.

Es por ello que la venta de los boletos arrancará desde el jueves 11 de septiembre a las 10:00 horas en la taquilla del Estadio, donde unicamente se permitirá la compra de cinco boletos por persona.

Precios oficiales

Los boletos van de $60 a $170 pesos, dependiendo de la zona del Estadio:

• Preferente Sur: $60

• Preferente Norte: $60

• Sombra $90

• Plateas $170