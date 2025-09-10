Sostiene Gerardo Peña que es ilegal la reapertura de cuentas públicas en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de septiembre

.-El coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, afirmó que es ilegal reabrir cuentas públicas de los años 2021 y 2022, razón por la cual los legisladores albiazules no avalan las nuevas revisiones.

De acuerdo con Peña Flores, los acuerdos que derivaron en la reapertura de las cuentas quedaron invalidados por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El diputado panista explicó que la determinación de los diputados de Morena y partidos aliados, se realizó bajo un acuerdo promovido por una Junta de Coordinación Política Política (de varias que se tuvieron en la pasada legislatura) que después la Suprema Corte declaró invalida.

Peña Flores expuso que la oposición de los legisladores del PAN se basa «claramente en la extemporaneidad que ya se ha expresado en otros momentos cuando se trata de este tema».

Añadió que a esto se suma «el resolutivo de parte de la Corte que decretó como anticonstitucional el tiempo del interinato donde emana el origen de esto».

Con estos argumentos, Peña Flores descalificó la segunda revisión de las cuentas públicas del 2021 y 2022 de Tamaulipas, en las que, están surgiendo diversas irregularidades.