Diputados locales de Tamaulipas se reúnen con Carlos Canturosas y Olga Sosa

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de septiembre.-Diputados locales de Morena y Partido del Trabajo de Tamaulipas se reunieron en la ciudad de México con Carlos Canturosas para, dijeron, «alinear la agenda legislativa».

Encabezados por Humberto Prieto, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, 19 diputados locales acudieron el martes a la Cámara de Diputados.

De acuerdo con Humberto Prieto, se sostuvo una reunión de trabajo «con el coordinador de los diputados federales, con el objetivo de alinear nuestras agendas legislativas y así continuar trabajando por Tamaulipas en el próximo periodo legislativo».

El líder del Congreso del Estado expuso que además, se ofreció una conferencia de prensa para medios nacionales, en los que se abordo el tema de la corrupción de la pasada administración.

Prieto Herrera dijo que la agenda de los diputados locales incluyó una cena en la Casa se la Cultura de Tamaulipas en la Ciudad de México, en donde también se reunieron con la senadora Olga Sosa.

Con esta visita los diputados locales intentan gestionar mayores recursos y programas de apoyo para Tamaulipas.