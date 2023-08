Joao Maleck no entrena con Correcaminos

Por Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria.- Para muchos no ha sido sorpresa que Joao Maleck no este rindiendo en lo físico con Correcaminos, el jugador se presentó en la pretemporada con sobrepeso, tres semanas tarde y no ha sido el jugador que los de la Universidad Autónoma de Tamaulipas han requerido de su refuerzo “bomba”, además de tener dos días (lunes y martes) sin entrenar, ahora que cumplió su sanción por ver la tarjeta roja y puede ver minutos ante Tapatío.

El futbolista de Correcaminos fue expulsado por una patada al rostro de un rival en la derrota de su equipo frente a Cancún FC. Joao tenía escasos minutos de haber entrado al campo cuando el jugador vio la roja directa.

Para el juego ante Morelia no pudo estar por la sanción y ante Tapatío el jugador no ha asistido a los entrenamientos, oficialmente el Club no ha dado a conocer las razones, sin embargo extraoficialmente se señala que Maleck atiende una situación legal, tras haber causado la muerte de una pareja de recién casados en un accidente de tránsito en 2019.

Junior Joao Maleck ha jugado 21 minutos en las primeras tres jornadas del Apertura 2023, entrando de cambio ante Dorados los últimos cinco minutos, el equipo ganó 2-0, ante Mineros jugó los últimos 13, el equipo empató 3-3 y en su último encuentro ante Cancún solamente 3 minutos.