Inaugura INDE Tamaulipas y Municipio de Ciudad Madero Estatal de Luchas Asociadas

El Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) en coordinación con el Gobierno Municipal de Ciudad Madero llevó a cabo la inauguración de la Olimpiada Estatal de Luchas Asociadas, evento que reúne a las y los mejores exponentes del estado en busca de su clasificación a la etapa regional rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

La ceremonia fue encabezada por el director general del INDE Tamaulipas, Manuel Virués, quien estuvo acompañado por el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González, autoridad que brindó su respaldo para la realización de esta importante competencia.

Durante su intervención, el titular del deporte estatal destacó que la organización de este tipo de eventos es posible gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, así como de la secretaria de Bienestar Social en Tamaulipas, Silvia Casas.

Como parte del protocolo inaugural, la Asociación Estatal de Luchas Asociadas realizó reconocimientos a atletas, árbitras, árbitros y clubes por su aportación al desarrollo de esta disciplina en la entidad.

Las competencias se desarrollan en el Gimnasio Municipal de Ciudad Madero, donde participan alrededor de 160 atletas, cuyas edades van de los 12 a los 20 años.

La actividad continuará este domingo, jornada en la que se definirán a las y los campeones que representarán a Tamaulipas en la fase regional, paso previo a la Olimpiada Nacional 2026.