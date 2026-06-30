Gusta, golea y gana La Catrina

  • lunes, 29 de junio de 2026

 Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Catrina consiguió su primera victoria en el torneo Libre Mixto de Los Kama’s al imponerse con autoridad 4-1 sobre Leomar, en duelo correspondiente a la jornada 3 del certamen.

El Kama’s Park fue el escenario donde la escuadra de la “Huesuda” demostró carácter al disputar prácticamente todo el encuentro con un jugador menos, situación que no le impidió dominar las acciones y quedarse con los tres puntos. La gran figura del encuentro fue Cristina García, autora de un espectacular hat-trick.

A pesar de jugar con únicamente seis elementos sobre el terreno de juego, La Catrina tomó el control del balón desde los primeros minutos y encontró recompensa al minuto 8, cuando Cristina García abrió el marcador para el 1-0.

Antes de que concluyera la primera mitad, Alexis “Bola” Ávila amplió la ventaja con un potente disparo de larga distancia que dejó sin oportunidad a la guardameta rival para colocar el 2-0.

En el arranque del complemento, Leomar reaccionó y logró descontar por conducto de Lilian Silva, quien aprovechó un error defensivo para acercar a su equipo 2-1.

Sin embargo, La Catrina mantuvo el dominio del encuentro y sacó provecho de los espacios que dejó su rival en busca del empate. Cristina García apareció nuevamente para marcar el 3-1 y, poco después, sentenció el compromiso al definir en un mano a mano para completar su triplete y decretar el definitivo 4-1.

 

  • Etiquetas:

También te puede interesar

Impulsa Yuriria inclusión de personas con discapacidad

  • 29 de junio de 2026

Trabajamos para que haya mejores escuelas y más oportunidades para todas y todos: Américo

  • 29 de junio de 2026

Gobierno de Tamaulipas rechaza señalamientos de NYT contra gobernador Américo Villarreal

  • 29 de junio de 2026

En la ASF la UAT se compromete a fortalecer los mecanismos de fiscalización

  • 29 de junio de 2026

¡Primera sorpresa! Paraguay deja fuera a Alemania del Mundial 2026 en penales

  • 29 de junio de 2026

Envía un comentario

Twitter