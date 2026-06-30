Rey Cuervo pega primero en los Cuartos de Final

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Comenzaron los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de Ciudad Victoria y el equipo Rey Cuervo dio el primer golpe al imponerse 1-0 como visitante sobre Madelyn T&T, en el partido de ida de esta fase.

La cancha del CEFFUT fue el escenario de un encuentro intenso y equilibrado, en el que ambos conjuntos dejaron claro por qué forman parte de los ocho mejores equipos del torneo.

Durante la primera mitad, la disputa por el control del balón se concentró en el mediocampo, con escasas oportunidades claras y varios intentos de larga distancia por parte de ambas escuadras.

La única anotación del compromiso llegó al minuto 22. Rey Cuervo apostó por un ataque en profundidad y, tras un error del guardameta Felipe Salinas, “Bubu” Figueroa aprovechó la oportunidad para enviar el balón al fondo de las redes y marcar el 1-0.

Para la segunda mitad, Madelyn T&T estuvo cerca de igualar el marcador. Edson Ortega ingresó al área, superó al arquero y cuando parecía tener el empate, apareció “Bula” Guevara para lanzarse con determinación y evitar el gol sobre la línea, preservando la ventaja de los emplumados.

En otros resultados de la ida de los Cuartos de Final, Las Marías también sorprendió como visitante al derrotar 1-0 a Sección X.

Por su parte, Fundador hizo valer su poder ofensivo en la cancha de concreto de la colonia Estudiantil, donde venció 11-6 al conjunto local.

El único equipo que logró aprovechar su condición de local fue Los Ébanos, que tomó una cómoda ventaja al imponerse 6-2 sobre La Moderna.