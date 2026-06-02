Las Marías pega primero

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aprovechando los descuidos de su rival, el cuadro de Las Marías FC logró imponerse como visitante en el partido de ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de Ciudad Victoria.

Con un hat-trick de José “Pitarra” Morales, además de anotaciones de Maximiliano López y Carlos Guzmán, el conjunto de la “Ola Verde” se metió a la casa del Deportivo Martínez para tomar ventaja en la eliminatoria.

En las acciones del encuentro, Las Marías mostró contundencia frente al arco rival y abrió el marcador por conducto de Carlos Guzmán.

El 2-0 llegó gracias a José “Pitarra” Morales, enviando así al descanso a su equipo con una cómoda ventaja.

Para la parte complementaria, las cosas cambiaron y el “Ferrari Amarillo” adelantó líneas, situación que le dio resultados, ya que Rogelio Cabrera marcó un doblete para acercar a Deportivo Martínez 3-2 en el marcador.

Cuando mejor jugaba Martínez, nuevamente apareció José Morales para marcar el 4-2 y devolverle tranquilidad a Las Marías.

El 5-2 fue obra de Maximiliano López, mientras que José “Pitarra” Morales cerró la goleada al firmar su tercer tanto de la noche.

En otros resultados de los Octavos de Final, Fundador tomó ventaja al vencer como visitante a Colenca La Misión, mientras que DIMADA superó con idéntico marcador a Estudiantil Borrega.

Por su parte, Deportivo Mayra dio la sorpresa de la jornada al imponerse 3-1 a Sección X, mientras que Los Ébanos aprovechó la localía para golear 6-1 a Güémez.

En la llave entre Madelyn Telas y Tapices y Patitos Feos, el encuentro terminó empatado 2-2.

En tanto, los partidos entre Rey-Cuervos y RAES Soto La Marina, así como Torres & de la Cruz ante La Moderna FC, fueron suspendidos debido a las malas condiciones de los campos.