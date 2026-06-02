Abejas de la Rébsamen hacen historia en Tochito

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las Abejas de la Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen hicieron historia dentro de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica CONADE 2025-2026, al conquistar un histórico cuarto lugar nacional en la disciplina de Tochito Bandera.

El equipo femenil victorense se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo nacional al alcanzar las semifinales con apenas siete meses de preparación, resultado que refleja el talento, disciplina y compromiso de las estudiantes tamaulipecas.

Durante la competencia nacional, las Abejas derrotaron al Estado de México 19-6, superaron a Colima 13-6, vencieron a Hidalgo 13-0 y protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes del certamen al imponerse a Nuevo León con marcador de 27-20, resultados que las colocaron entre los cuatro mejores equipos del país.

En semifinales, Tamaulipas enfrentó a Coahuila en un duelo de alta intensidad que frenó su pase a la final. Posteriormente disputó el partido por el tercer lugar frente a Chihuahua, donde cayó 18-8 para concluir su participación con un histórico cuarto sitio nacional.

El desempeño de las victorenses dejó en alto el nombre de Tamaulipas y de la capital del estado, demostrando el crecimiento que ha tenido el tochito bandera en la entidad.