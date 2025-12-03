Se viene el Tochito Navideño

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Los próximos 13 y 14 de diciembre se llevará a cabo la sexta edición del Tradicional Torneo Navideño de Tochito, que tendrá como sede el Estadio Eugenio Alvizo Porras de la UAT.

Se disputarán las categorías U-15 Mixto, U-18 Mixto, Femenil Libre, Mixto Libre, Varonil Libre y Varonil +35.

Esta es la última semana para realizar inscripciones. Hasta el momento, se cuenta con la participación de más de 40 equipos provenientes de la capital, así como de Monterrey, Matamoros, Reynosa y Tampico.

Con este torneo se busca dar cierre a la temporada de tocho.

Para más información, comunicarse al 834 258 8442.