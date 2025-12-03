Destacan niñas gimnastas de la Unidad Deportiva Siglo XXI en copa Gydman en San Luis Potosí

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las atletas de la disciplina de Gimnasia Artística Femenil de la Unidad Deportiva Siglo XXI tuvieron una sobresaliente participación el pasado fin de semana durante la copa Gydman, realizada en San Luis Potosí, competencia de carácter ranqueable a nivel estatal y regional.

Las jóvenes gimnastas lograron colocarse entre los primeros lugares en todos los niveles, obteniendo primeros, segundos y terceros sitios gracias a su desempeño en los diferentes aparatos y pruebas del certamen.

El equipo estuvo bajo la dirección de las entrenadoras Nancy Alvarado Rodríguez y Cristy Vázquez Puga, quienes destacaron el esfuerzo, disciplina y avance técnico mostrado por cada una de las atletas.

Las gimnastas continuarán con su preparación rumbo a próximas competencias en las instalaciones recién renovadas de la Unidad Deportiva Siglo XXI, espacios brindados por el INDE Tamaulipas, organismo dirigido por Manuel Virués Lozano, que sigue impulsando el desarrollo deportivo en la entidad.