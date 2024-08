Gimnasta denuncia injusticias, INDE responde

por: Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La gimnasta artística, Mariana Zorrilla acusó al Instituto del Deporte de Tamaulipas, tras cometer varios atropellos a su persona, destacando el retiro de apoyos económicos, así como también negarle el uso de las instalaciones deportivas.

Fue a través de un video en redes sociales, donde la deportista señala que se han cometido diversas injusticias hacia su persona, esto sin explicación alguna.

El video que fue dado a conocer en su cuenta oficial en la plataforma de Instagram Mariana Zorrilla, explica que tiene 13 años representando a Tamaulipas en competencias Nacionales e Internacionales.

“Me he quedado callada durante un tiempo, pero creo que ya es momento de hablar ya que cada vez están haciendo más injusticias a mi persona”, detalló.

Explica que, la primera injusticia que cometieron sobre ella es el retirarle su beca deportiva, así como quitarle el entrenador y limitarles el acceso a sus horas de entrenamiento en las instalaciones del Siglo XXI.

“El día 19 de agosto al terminar mi entrenamiento, fueron y me dijeron que me iban a restringir totalmente el acceso y que a partir de ese día no me iban a permitir entrenar. Esto es bastante triste la verdad, me sacaron sin ningún motivo, sin ningún oficio, simplemente diciéndome que son ordenes de superiores”, señaló.

Detalló que, esto es una verdadera tristeza que al Estado que has representado por tantos años le esté dando la espalda y más negarle el acceso a un área que como ciudadano se tiene derecho de usar.

EL INDE INVESTIGA…

El Instituto del Deporte de Tamaulipas, a través de un comunicado oficial reconoce que estará tomando cartas en el asunto, ante la denuncia de la deportista Mariana Zorrilla Cantú atleta de gimnasia artística.

“Nuestro compromiso es actuar con la mayor prontitud posible, garantizando el respeto a los derechos humanos y a los de nuestros atletas. Nos aseguramos de que todas las partes involucradas reciban una resolución justa y favorable”.

A su vez se reafirmó el compromiso con el bienestar de todas y todos los atletas para brindar una solución adecuada a este tema.