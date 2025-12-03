Continúa INDE con proceso selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

Ciudad Madero, Tamaulipas.- El Instituto del Deporte de Tamaulipas, en coordinación con las asociaciones deportivas y los gobiernos municipales, tienen en marcha las diferentes etapas del proceso selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, con actividad constante en distintas regiones del estado y una amplia respuesta por parte de las y los deportistas tamaulipecos.

Manuel Virués Lozano, titular del INDE informó que el pasado fin de semana se llevó a cabo la etapa selectiva de frontón en Nuevo Laredo, donde atletas de diferentes puntos de Tamaulipas participaron en busca de un lugar dentro del proceso estatal. De igual manera, en Ciudad Madero se desarrolló la actividad correspondiente al voleibol de playa, con una destacada convocatoria de deportistas provenientes de varios municipios.

Agregó, que durante las próximas semanas se tiene programada la realización de las etapas estatales de béisbol y fútbol, disciplinas que ya cuentan con representantes definidos por zona, luego de celebrarse las eliminatorias regionales en los deportes de conjunto.

También se llevarán a cabo los estatales de voleibol, básquetbol y básquetbol 3×3, así como visorías de fútbol femenil y handball, con el objetivo de fortalecer el proceso de selección estatal rumbo a la fase nacional.

En el caso del fútbol femenil, las visorías se realizarán el 13 de diciembre en Matamoros, en el CAR, a las 8:30 horas; el 17 de diciembre en Tampico, en la Ciudad Deportiva, a las 15:30 horas; y el 20 de diciembre en Ciudad Victoria, en la Unidad Deportiva Revolución Verde, a partir de las 9:00 horas, donde se espera una importante participación de jugadoras de diferentes regiones del estado.

Manuel Virués indicó que las visorías de handball rumbo a la Olimpiada Nacional se desarrollarán en Reynosa el próximo 5 de diciembre a las 16:00 horas en el Polideportivo; en Matamoros el 6 de diciembre a las 9:00 horas en el CAR; en Tampico los días 12 de diciembre a las 16:00 horas y 13 de diciembre a las 9:00 de la mañana en el CETis 109; mientras que en Ciudad Victoria se realizarán el 13 de diciembre a las 16:00 horas y el 14 de diciembre a las 9:00 de la mañana en el Polideportivo. Estas actividades estarán dirigidas a las categorías varonil y femenil en las divisiones de 15 a 21 años.

En cuanto al básquetbol, dijo el funcionario estatal, las visorías en la categoría varonil 2010–2011 se llevarán a cabo el 6 de diciembre a las 11:00 horas en Matamoros en el CAR; el 7 de diciembre a las 9:00 de la mañana en Ciudad Victoria en el Gimnasio Manuel Raga Navarro; y el 13 de diciembre a las 8:00 horas en el Polideportivo de Tampico.

El director general del INDE Tamaulipas puntualizó que se ha instruido al personal del instituto para brindar las mejores atenciones a las y los atletas, garantizando condiciones óptimas durante cada una de las etapas del proceso selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

