Ganar o ganar ante UdeG: “Gio”

[ssba]

Por: Andrés A. Ramírez Acosta

El ofensivo de Correcaminos Giovanni Hernández, dijo que el equipo debe mantenerse y seguir por el sendero del triunfo este próximo jueves cuando enfrente a Leones Negros de la U de G en la jornada 5 de la Liga de Expansión MX.

“Sabíamos que era importante sumar de tres y esto le da confianza al equipo, creo que los dos primeros encuentros no se nos habían dado los resultados, a pesar de que el equipo jugó bien, pero por fin pudimos ganar”.

Dijo que existió presión por los dos primeros compromisos, donde Correcaminos solo pudo sacar un punto de seis en el Estadio Marte R. Gómez, “ganar es importante y esto le da confianza al equipo, cortamos esa racha y ahora tenemos que mantenernos ante Leones Negros, ya que sabemos que la Liga es muy volátil”.

“Gio” el hombre gol de la UAT, expresó que el próximo compromiso ante el cuadro “Felino”, “el equipo de la U de G, no ha podido ganar en el torneo, pero los partidos no reflejan lo que se juega en la cancha, por lo que nosotros no podemos confiarnos, y necesitamos ganar en casa para seguir sumando unidades”.