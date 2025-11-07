Gana secundaria Rafael Ramírez Copa Unión 2025 del DIF Victoria.

Cd. Victoria, 6 de noviembre de 2025. – En unidad y con gran espíritu deportivo entre estudiantes, maestros y padres de familia, concluyó con gran éxito la Copa Unión Intersecundarias 2025 organizada por el DIF Municipal para fomentar el deporte y convivencia juvenil.

La presidenta del Sistema DIF, Lucy de Gattás, y el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, presidieron la ceremonia de clausura en la cancha Enrique Borja, donde entregaron premio de primer lugar a los equipos, femenil y varonil, de la Secundaria Rafael Ramírez.

“En Victoria seguiremos promoviendo acciones que fortalezcan la unión, porque solo unidos se construye una ciudad con futuro” expresó Lucy de Gattás al agradecer la participación de 20 instituciones educativas y 40 patrocinadores en el torneo Fut-7.

En su mensaje, Gattás Báez aseguró que fomentar la convivencia entre la juventud es el mejor triunfo para el gobierno de la Capital y Corazón de Tamaulipas, “porque, cuando se compite con el corazón, se impulsa la esperanza de tener una sociedad más unida”.

Como invitados a la fiesta deportiva, asistieron Abraham Gattás Báez, representante del IVJUVE; César Saavedra Terán, Director General del DIF; Lorena Zapata Medina, secretaria de Bienestar Social, jugadores y familiares de ex profesionales de futbol.