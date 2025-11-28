”Feliz por hacer mi primera anotación”: Arturo Zurita

Correcaminos TDP se reporta listo para medirse ante Halcones de Saltillo, en lo que será la jornada 14 de la “primera vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga TDP, en compromiso a disputarse en el Estadio Olímpico Francisco I. Madero en Saltillo, Coahuila.

En el transcurrir de la semana, el equipo de Victoria cosechó con éxito su semana de entrenamientos, puliendo los últimos detalles para enfrentar este penúltimo partido de la “primera vuelta” del Torneo.

Arturo Zurita, joven que milita en Correcaminos TDP afirmó que el equipo está mentalizado para conseguir los tres puntos de visita y seguir con la buena racha en el Torneo.

“Mentalizados para buscar los tres puntos para seguir con nuestra buena racha y demostrar que somos un buen equipo”.

El victorense, determinó que el plantel se encuentra motivado para seguir con la buena suma de puntos y triunfos en la campaña.

“Nos encontramos unidos para terminar de buena forma el Torneo en las posiciones altas, contentos más que nada porque es todo el esfuerzo y el trabajo que hacemos cada día”.

Zurita, quien se hizo presente en el marcador al anotar el 3-2 definitivo para el triunfo de Correcaminos ante Gavilanes FC, expresó su sentir tras su primer gol con el equipo naranja en la Liga TDP.

“Más que nada me encuentro muy feliz por ser la primera anotación”.

En cuanto a la preparación semanal del grupo, comentó:

“Nos estamos manteniendo fuerte, siguiendo las indicaciones del Profe para buscar el triunfo ante Halcones”.

El Halcones de Saltillo contra Correcaminos se llevará a cabo este viernes 28 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Francisco I. Madero, como parte de la “primera vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga TDP.

El equipo naranja, llega a este compromiso con una buena racha de de 6 partidos sin conocer la derrota, esto, al vencer por 3-2 en la reciente jornada en el duelo regional a Gavilanes. Las anotaciones fueron obra del tamaulipeco Kevin Castro, y los victoreases Angel Castillo y Arturo Zurita.

De igual manera, en las trece jornadas disputadas Correcaminos acumula nueve triunfos en lo que va del Torneo.

Actualmente, Corre TDP se posiciona en el segundo lugar de la tabla del Grupo 16 y cuarto lugar de la tabla de Filiales Zona B, con un total de 31 puntos y un cociente de 2.38%.