Tamaulipas se mantiene entre los mejores diez en Tiro con Arco

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El presidente de la Asociación Estatal de Tiro con Arco de Tamaulipas, Jorge Payán, señaló que, a pesar de que el estado no cerró el año de la mejor manera, continúa ubicado entre los primeros diez lugares a nivel nacional en esta disciplina.

“No podemos decir que estamos en los primeros lugares, pero sí estamos dentro del Top Ten. Podemos afirmar que somos uno de los estados fuertes en esta disciplina”, comentó.

Reconoció que Tamaulipas compite de manera constante en todos los torneos. “Gracias a Dios, en algunos nos va bien, en otros mejor, y en otros no tanto. Así es el deporte: se trata de competir siempre y de poner el nombre del estado en lo más alto”, explicó.

Asimismo, expresó que para 2026 se espera una mejora significativa en los resultados de competencias nacionales, debido a que será un año importante para el estado en cuanto a categorías.

“La verdad es que en la pasada Olimpiada Nacional solo pudimos superar las diez preseas en la disciplina, cuando en años anteriores era en la que más cosechábamos. En esta última edición, nos tocó eliminarnos entre nosotros mismos, lo cual nos costó muchas medallas”, concluyó.