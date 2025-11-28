Preparan la ruta ciclista del Dulce

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Con la finalidad de que la niñez de la sierra de Tula tenga una Navidad feliz, el organismo de ciclismo dirigido por Kristian Vázquez anunció la realización de la Ruta del Dulce para este 7 de diciembre.

“La competencia se llevará a cabo en el ejido Francisco Medrano, perteneciente al municipio de Jaumave, donde buscamos reunir a la mayor cantidad de ciclistas posible para recaudar lo suficiente y hacer felices a los pequeñines que esperan con ilusión un regalo en estas fechas”, señaló.

De acuerdo con la convocatoria, el recorrido contempla distancias de 28 y 56 kilómetros para la categoría libre, así como 3.5 kilómetros para la categoría infantil. La cuota de inscripción será de 250 pesos por participante.

Vázquez detalló que lo recaudado se destinará a la compra de juguetes que serán entregados a las niñas y niños de la sierra de Tula. Por ello, hizo un llamado a los amantes del ciclismo de montaña a sumarse, ya que su cooperación económica apoyará una causa noble en esta temporada navideña y de fin de año.