Calor provoca dos nuevos incendios forestales en Jaumave

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

Dos incendios forestales se mantuvieron activos este martes en el municipio de Jaumave, Tamaulipas, alimentados por las altas temperaturas y las condiciones de viento, informó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en su Reporte Diario de Incendios Forestales.

El primer incendio, con una afectación de 20 hectáreas, es combatido por un equipo de 14 personas y se localiza cerca de la Reserva de la Biosfera El Cielo, una zona considerada de alta importancia ecológica y que podría verse amenazada si el fuego se extiende en las próximas horas.

La CONAFOR también reportó un segundo incendio forestal activo en otra área de Jaumave, donde 25 combatientes trabajan para contener las llamas que han dañado hasta el momento 15 hectáreas de terreno.

La dependencia federal indicó que, a pesar de que la temporada de incendios forestales ya se consideraba en su etapa final, pero las calcinantes temperaturas en distintos estados del país han facilitado la presencia del fuego.

Autoridades no han ofrecido detalles sobre las causas específicas de los incendios, y hasta el momento se desconocen las condiciones bajo las cuales iniciaron los siniestros en la región montañosa de Tamaulipas.

El estado es uno de los cuatro que enfrentaron incendios forestales activos este martes, junto con Baja California, Nuevo León y Tabasco, en lo que parece una prolongación atípica de la temporada crítica de calor.

Los combatientes en Jaumave trabajaron bajo condiciones adversas, en una zona con vegetación seca y topografía complicada, lo que dificulta los esfuerzos para contener los frentes de fuego.

Las autoridades continúan en alerta ante la posibilidad de que las llamas se desplacen hacia zonas de conservación, mientras se mantiene vigilancia permanente en coordinación con instancias locales y federales.