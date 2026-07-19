Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 19 de jul., La Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) impulsaron acciones para la restauración de manglares en el municipio de San Fernando mediante un taller dirigido a integrantes de cooperativas pesqueras, quienes participaron en actividades enfocadas en la recuperación de estos ecosistemas.

La capacitación formó parte de las acciones del programa de Compensación Ambiental y estuvo dirigida a integrantes de las cooperativas Punta de Piedra y Nuevo Dolores, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos para producir plantas en vivero y participar en proyectos de restauración comunitaria.

«Durante las sesiones de trabajo, se compartieron experiencias exitosas de restauración en el litoral tamaulipeco y se capacitó a las y los asistentes en técnicas validadas para la producción en vivero, colecta y plantación de mangle negro, rojo, blanco y botoncillo.»

En el taller participaron 41 personas, entre ellas 25 mujeres y 16 hombres, quienes recibieron formación práctica sobre técnicas para la producción de especies de manglar y su establecimiento en áreas que requieren recuperación ambiental.

Las actividades incluyeron el aprendizaje de métodos para la producción en vivero, la colecta de semillas y propágulos, así como la plantación de mangle negro, rojo, blanco y botoncillo, especies esenciales para proteger las costas, conservar la biodiversidad y favorecer el equilibrio ecológico del litoral tamaulipeco.

«La capacitación estuvo dirigida a integrantes de las cooperativas pesqueras Punta de Piedra y Nuevo Dolores, del municipio de San Fernando, beneficiarias del programa de Compensación Ambiental, con la participación de 41 personas, 25 mujeres y 16 hombres.»

Con la participación de las comunidades pesqueras, la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario y la CONAFOR fortalecen las acciones de restauración ambiental en el estado, promoviendo el manejo sustentable de los manglares y la conservación de uno de los ecosistemas más importantes para la protección de las costas de Tamaulipas.