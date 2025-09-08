Eugui se justifica: ‘Correcaminos viajó 14 horas y llegó cansado’

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tras la dolorosa derrota 5-1 ante Atlante, el técnico de Correcaminos, Héctor Hugo Eugui, atribuyó el mal resultado al desgaste físico de sus jugadores por el largo trayecto que tuvieron que realizar previo al encuentro.

“Los jugadores hicieron un gran esfuerzo. Tuvimos 14 horas de viaje para llegar y eso les pasó factura. En el primer tiempo se notó que no podían, y Atlante aprovechó las oportunidades.

Es un buen equipo, con un buen entrenador; yo me hago responsable de lo mío y les deseo mucho éxito también”, declaró Eugui en conferencia de prensa al finalizar el partido.

La situación en el banquillo universitario podría cambiar en los próximos días, luego de que el director deportivo, Ricardo Chávez Medrano, adelantó que existía un “Plan B” en caso de no obtener un resultado favorable frente a Atlante.

El próximo compromiso será crucial para Correcaminos, ya que recibirá a la Jaiba Brava del Tampico Madero en el estadio Marte R. Gómez, en una edición más del Clásico Tamaulipeco el viernes a las 19:00 horas, en uno de los duelos más esperados de la temporada.