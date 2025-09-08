¡LOS REYES DE LA 12! DEPORTIVO ESCOBEDO ES CAMPEÓN

Ciudad Victoria.- Emociones, expulsiones y una verdadera lluvia de goles se vivieron en la gran final de la Copa de la Liga de Fútbol La 12 Varonil, donde el Deportivo Escobedo se proclamó campeón tras vencer 7-2 a Deportivo Cepeda.

La cancha de la colonia 12 de Septiembre fue el escenario de este emocionante encuentro, que reunió a una gran cantidad de aficionados, quienes no dejaron de vibrar desde el silbatazo inicial.

El marcador lo abrió Ernesto Pérez para Cepeda en los primeros minutos, con un zapatazo desde fuera del área imposible para el portero rival, poniendo el 1-0.

La reacción de Escobedo no tardó en llegar. En un contragolpe fulminante, Sergio “Checo” Flores empató con un potente disparo al ángulo (1-1). Poco después, el mismo Flores se volvió a hacer presente para darle la vuelta al marcador con un derechazo imparable frente a Cristofer Flores, guardameta de Cepeda (2-1).

Jesús Torres amplió la ventaja con un disparo cruzado que significó el 3-1 en la primera mitad, aumentando la presión sobre Cepeda. Antes del descanso, Edson Soto dejó a su equipo con uno menos tras ver la segunda amarilla por reclamos al árbitro.

En la segunda parte, Sergio Flores completó su hat-trick para el 4-1, prácticamente sellando la victoria. Sin embargo, Escobedo no bajó el ritmo y Gerardo Candanosa, recién ingresado, marcó un golazo desde la banda con un disparo que el portero ni siquiera alcanzó a ver (5-1).

Cepeda recortó distancias gracias a Julio López, quien aprovechó un rebote en el poste para poner el 5-2. Pero Escobedo respondió con fuerza: Ángel “El Coco” Rosales firmó un doblete que dejó el marcador definitivo en 7-2, coronando así a su equipo como campeón absoluto de La 12.