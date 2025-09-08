Cuauthli pega de visitante a la UdeG en la Champions Kids

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Dentro de la jornada tres de la Champions Kids, la Academia Cuauthli, un equipo de barrio forjado en la colonia La Peregrina, escribió una de esas páginas que definen carácter y orgullo. En un duelo emocionante, los guerreros derrotaron 4-3 a la UdeG en su propia casa, la cancha Américo Amigo, demostrando que el barrio también sabe soñar en grande.

El partido tuvo momentos para guardar en la memoria: tras la expulsión de Owen Ramos y otras circunstancias adversas, Cuauthli jugó gran parte del segundo tiempo con solo ocho hombres en la cancha. Pero lejos de rendirse, los dirigidos por los profesores Christian Reyna y Carlos Cervantes sacaron el corazón y respondieron con fútbol.

La figura del encuentro fue Jesús “La Liebre” Torres, oriundo de Dolores Abasolo, quien firmó un doblete decisivo. A su lado, Tote Mendoza y Chimpa Coronado también se hicieron presentes en el marcador, sellando un triunfo 4-3 que encendió la ilusión en la afición que se dio cita.

Con esta victoria 4-3, Cuauthli seguirá tomando confianza y buscará seguir con la buena racha cuando la próxima jornada reciba en casa a Capitanes FC en la actividad de la jornada cuatro de la Champions Kids.