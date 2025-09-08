Ciudad Victoria se une a la carrera nacional “Todo México Salvando Vidas”

Ciudad Victoria, Tamaulipas .– Con gran entusiasmo y espíritu solidario, más de 380 corredores se unieron este domingo a la carrera y caminata Todo México Salvando Vidas, evento realizado de manera simultánea en distintas ciudades del país.

En punto de las 7:00 horas, los corredores iniciaron la jornada deportiva saliendo del Paseo Méndez para realizar el tradicional recorrido que tuvo como propósito fomentar la salud, la convivencia y la esperanza a través de una participación masiva que convocó a miles de personas en todo México

En la capital tamaulipeca, familias completas, jóvenes y adultos mayores se dieron cita para recorrer las distancias de 5 y 10 kilómetros, en un ambiente de unión y motivación.

Resultados por categoría

10 Km Varonil

1. Héctor Chaires Pérez

2. Jorge Alberto Azúa Alfaro

3. Josué Castillo Ríos

10 Km Femenil

1. Giselle Medina Flores

2. Alejandra Lara Partida

3. Magaly Elizabeth Flores

5 Km Femenil

1. Ayari Yisell Euresti

2. Gabriela Díaz

3. Yessica Reyes

5 Km Varonil

1. Rigoberto Meza Guardiola

2. Adolfo Yael Chicas

3. Gumaro Puente Cedillo

La jornada concluyó con un ambiente de satisfacción por los tiempos logrados, resaltando el esfuerzo de los participantes y reafirmando el compromiso de la comunidad tamaulipeca con la salud y la solidaridad.