Dan Congreso de Tamaulipas conferencia para prevenir depresión entre su personal

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de septiembre.-La conferencia “Dale color a tu vida” se llevó a cabo en el Congreso del Estado de Tamaulipas como parte de la Campaña Nacional para la Prevención del Suicidio, en un encuentro estuvo dirigido al personal legislativo y buscó sensibilizar sobre la importancia de la salud mental.

El evento fue encabezado por el secretario general del Poder Legislativo, Juan Lorenzo Ochoa García, quien destacó que la actividad forma parte de un esfuerzo permanente para atender un problema de salud pública que afecta a la sociedad en general.

“Porque la salud mental también importa”, fue uno de los mensajes centrales de la jornada, en la que se subrayó la necesidad de reforzar los mecanismos de apoyo y de brindar herramientas que permitan detectar señales de alerta a tiempo.

Las autoridades legislativas señalaron que la prevención debe iniciar con la concientización del personal en todos los niveles, generando espacios donde se hable de manera abierta sobre depresión, ansiedad y otros padecimientos asociados al riesgo suicida.

La conferencia incluyó dinámicas y charlas enfocadas en dotar a los asistentes de estrategias para afrontar situaciones de crisis, al tiempo que se promovió la empatía y la solidaridad en el entorno laboral.

Ochoa García afirmó que el Congreso de Tamaulipas busca ser un ejemplo de institución que se preocupa por el bienestar integral de su plantilla, al impulsar actividades que van más allá de la labor legislativa.

Durante la jornada se remarcó que la prevención del suicidio no es exclusiva del ámbito médico, sino que requiere un compromiso social amplio y el respaldo de las instituciones públicas.

Con este tipo de actividades, el Poder Legislativo de Tamaulipas busca fortalecer la cultura de la prevención y sumar esfuerzos a la estrategia nacional para reducir las cifras de suicidio en el país.