Estamos retomando el camino a la victoria: Saúl Hernández

Redacción Extremo Deportivo

El delantero de Correcaminos Liga TDP, Saúl Hernández externó en entrevista que el equipo se encuentra trabajando para retomar el camino a la victoria en la fase final de la Temporada 2022-2023 de la división.

“Ha sido un torneo difícil, nos ha costado mucho sacar resultados pero gracias a Dios se han dado dos buenos partidos de visita y estamos retomando el camino a la victoria”.

En cuanto al triunfo obtenido en la reciente jornada, donde se ganó por 0-1 a Guerreros Reynosa, afirmó, “muy felices, ya nos hacía falta retomar el camino y gracias Dios se nos dieron los tres puntos muy importantes para meternos a seguir peleando liguilla”.

“More” mostró su felicidad y compromiso tras marcar el gol de la victoria el pasado fin de semana, “me sentí muy feliz, la verdad es algo que ya venía buscando y no se me había dado. Gracias a Dios ya se me dio el sábado y de aquí para adelante”.

Además, reafirmó el compromiso y la entrega del plantel para esta próxima jornada, donde visitarán a Deportivo Soria (Mineros Reynosa).

“El equipo se encuentra muy unido trabajando muy duro durante la semana y convencidos de que ya no podemos dejar ir puntos si queremos estar en la liguilla. Estamos preparados, el ánimo está al cien todos entrenando al tope y vamos a ir por los tres puntos a Reynosa”.

Para finalizar, brindó unas palabras a la afición: “que sigan apoyándonos, el siguiente partido les vamos a dar esa alegría”.

Correcaminos visitará este sábado 18 de marzo a las 16:00 horas a Deportivo Soria como parte de la jornada 22 del Grupo 16 de la Liga TDP; el compromiso se disputará en la Unidad Deportiva Solidaridad.