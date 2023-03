Estamos motivados para sacar el triunfo en Reynosa: Mauro Castillo

Redacción Extremo Deportivo

Mauro Castillo, futbolista tamaulipeco perteneciente al equipo de Correcaminos que milita en la Liga TDP afirmó en entrevista, que el plantel se encuentra trabajando con el objetivo de conseguir el triunfo en su próximo partido contra Guerreros Reynosa.

“Estamos muy motivados por ir a sacar le partido allá, tenemos que ir a sacar los tres puntos si o si para poder seguir en la pelea por ese puesto en liguilla”.

El volante brindó un análisis del transcurrir del Torneo llegada ya la jornada 21, refrendando el compromiso del equipo para escalar posiciones en la tabla.

“El transcurrir para nosotros en este Torneo ha sido bueno, ha sido de menos a más, lastimosamente no hemos podido concretar los goles es algo que hemos estado batallando pero seguiremos trabajando para poder seguir escalando en la tabla”.

Además, expresó su sentir sobre su accionar con el plantel.

“De manera personal me siento contento con el trabajo que estoy haciendo, sé que puedo dar más y también he ido un poco de menos a más por al inicio de torneo por mi lesión que me afectó un poco, pero ahorita ya estoy bien y estoy al cien por ciento para darlo todo”.

Así mismo, invitó a la afición a seguir con el apoyo hacia esta escuadra, en busca de la calificación a la liguilla, “que no nos dejen de apoyar, que son un pilar importante para nosotros y con ellos ahí nos sentimos mejor”.

Correcaminos TDP visitará este viernes 10 de marzo a Guerreros Reynosa, como parte de la jornada 21 del Grupo 16 de la división; el compromiso dará inicio a las 19:00 horas y se disputará en la cancha de la Unidad Deportiva Solidaridad.