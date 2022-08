El “Pity” no abandonará a Correcaminos

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria.- A pesar de sumar su sexto partido sin ganar y sumar ya 572 minutos sin poder anotar gol, el entrenador de Correcaminos, Héctor “Pity” Altamirano, señaló que el no es un tipo que abandona las cosas y se encuentra avergonzado de los malos resultados.

“Yo te platico desde mi trinchera, soy gente de futbol estos casos no me asustan me motivan más, hoy la decisión no esta en mis manos, pero no soy un tipo que deje las cosas a medias, yo estoy decepcionado por los resultados, soy de los tipos que no abandonan las cosas”.

Detalló que el equipo algo esta dejando de hacer, pero añadió que él no es un tipo que abandona los proyectos, “lo que debe de quedar claro es que por trabajo no hemos parado, hemos intentado de diferentes maneras”.

“Nos encontramos en un mal momento, quiero ofrecerle una disculpa a la afición porque siento mucha vergüenza por no cumplir las cosas que yo digo, me pesan mucho, no queda más que poner el pecho y tomar lo que venga con profesionalismo”.

Dijo que las lesiones que ha tenido el Club, han provocado la baja de juego del equipo, “nunca pensamos que las lesiones nos golpearían tanto, esto es la realidad. Conozco al equipo, conozco a la afición y la exigencia que se le tiene al equipo, en lo personal siento una vergüenza, al no tener al equipo donde la afición se lo merece”.

Expresó que la decisión de que el continúe en el equipo es decisión de otra persona, “cuando no inspiras a las demás personas, optas por hacerte a un lado, que quede claro que cuando yo sienta que se tiene que dar ese paso se tiene que dar, se tendrá que dar”.