Dos victorenses en el once ideal

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Liga de Expansión Mx la tarde de ayer anunció lo que fue el once ideal de la jornada 12 del Apertura 2025, donde destacan dos victorenses.

De acuerdo con el la Liga, en esta ocasión destacaron Mario Sarmiento (Correcaminos) y Adrián Vázquez (Alebrijes de Oaxaca), defensivos que fueron claves para que su equipo sumara tres unidades en la pasada jornada.

En el caso defensivos Mario Sarmiento, este fue nombrado como jugador del partido ante Dorados de Culiacán, donde el equipo de la UAT logró su primera victoria en casa del Apertura 2025.

Sarmiento estuvo en el terreno de juego los 90 minutos del partido, marcando el gol de la victoria para Correcaminos, y con esto aparece en el once ideal.

Por su parte Adrián Vázquez estuvo el partido completo ante Leones Negros de la U de G, siendo uno de los defensivos que ayudó a que su equipo lograra mantener el 1-0 a su favor y con esto sumar tres puntos.

PEREYRA TAMBIÉN ESTÁ EN EL 11

mientras que el defensivo uruguayo Joaquín Pereyra también es otro defensivos los elementos de Correcaminos que aparecen en el once ideal de la Liga.

El zaguero charrúa, disputó los 90 minutos de juego del partido ante Dorados, comandando la zaga del conjunto Universitario.

Cabe señalar que Correcaminos fue uno de los equipos que aportó más al once, esto solo por debajo de Atlante quien contribuyó con tres jugadores.